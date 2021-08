Yanet García se hizo conocida por ser “la chica del clima” en un programa de noticias de Monterrey Televisa. Desde que comenzó, cautivó rápidamente a los televidentes y ahora es una figura importante en las redes sociales, con casi 14 millones de seguidores en Instagram.

Esta vez, la morocha apostó a un jugado video en el que posa con lencería negra de encaje con transparencias y les recomendó a sus seguidores que vayan a su cuenta de OnlyFans, donde pueden ver el material completo. “Disfruta del video en OnlyFans”, escribió en el epígrafe de la publicación que ya acumula más de 158 mil likes y cientos de comentarios.

La joven mexicana se había hecho famosa cuando comenzó como presentadora del clima en un programa de noticias de Monterrey, de donde es oriunda.

Sin embargo, una vez convertida en una celebridad, se arriesgó por nuevas propuestas para hacer dinero y continuar trabajando como una figura pública.

“La televisión es una oportunidad que se me ha dado y abrazo cada oportunidad que se me ha dado. Me he preparado, aunque nunca ha sido como mi objetivo principal, ya que el mío es hacer mis propias plataformas para subir mi contenido”, contó la influencer sobre sus objetivos con su carrera mediática.

La foto que subió Yanet García. (Instagram/@iamyanetgarcia)

La primera decisión que tomó que impactó a sus seguidores, fue la de abrirse una cuenta de Only Fans, donde ahora comparte contenido exclusivo y erótico a aquellos que estén dispuestos a pagar una suscripción a su canal.