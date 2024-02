El look total black con transparencias de Oriana Sabatini que enloqueció a todos en Instagram

La actriz y cantante Oriana Sabatini, quien se destaca por su carisma, belleza y estilo para vestirse e imponer siempre las nuevas tendencias de la moda, se llevó todos los suspiros en Instagram luego de que su maquilladora compartiera un make up digno de imitar. Pero eso no fue todo, deslumbró además con un look total black que combina cuero y transparencias.

Mientras prepara la boda del año junto a su pareja Paulo Dybala, Oriana no deja de sorprender con sus poderosos looks. La artista eligió un outfit total black con transparencias y mucha personalidad que combinó con un make up tipo smokey.

El look total black con transparencias de Oriana Sabatini. Foto: desco

El look no solo tuvo su cuota de sensualidad, sino también de glamour, ya que la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini agregó como accesorios una chaqueta acharolada, unos guantes al codo, cabello recogido con una pony tail y aros plateados que prometen ser otro de los ítems infaltables de la próxima temporada.

Oriana Sabatini enamora con sus looks. Foto: desconocido

LOS DETALLES DE LA BODA DE ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA

Recientemente, el periodista Ángel de Brito dio detalles en LAM acerca de cómo será la boda para más de 300 invitados de la pareja, que se celebrará en Argentina el 20 de julio de este año junto a sus familiares y amigos.

La unión se celebrará en un exclusivo campo que queda en la Provincia de Buenos Aires, probablemente, en Exaltación de la Cruz y trascendió que la organizadora del casamiento es Claudia Villafañe. También se conoció que la cantante luciría en su boda un vestido de la firma italiana Dolce & Gabbana.

La pareja se casa en el 2024. (Foto de Instagram)

Se trata de uno de los eventos más esperados del 2024 y una de las uniones matrimoniales más ansiadas por los argentinos. Sin dudas, se tratará de un día en el que el amor brotará por todos lados y llegue a cada rincón del país.