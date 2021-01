Separada de Mariano Martínez y con una fila de espera, Camila Cavallo prendió fuego las redes con un baile sensual pocas veces visto. Con una exótica bikini, pelo suelto y un bronceado, bailó al ritmo de “Perreo Pesau” de Rauw Alejandro y movió las caderas como nunca.

La modelo se sumó a uno de los tantos “challenge” de las redes y levantó suspiros. “Mami chula” expresó junto al video, donde también agradeció el bronceado que resaltaba su figura y exaltaba aún más su exótico traje de baño.

El video cosechó más de 15 mil Me Gusta y cientos de comentarios llenos de piropos. Entre ellos se destacan los del bailarín Jorge Moliniers, Stefi Roitman y la conductora Paula Peralta. Por su parte, los “haters” también actuaron y dejaron sus comentarios, a los que Camila no tiene problema en responder. “Si no te gusta, no mires linda”, “Bailo porque quiero, no para hacerme la linda” o “Mi vida no pasa por Instagram, se ve que la tuya si” fueron algunos de sus comentarios a los usuarios que la criticaron.

Recordemos que la modelo se distanció de Mariano Martínez en plena pandemia, tras cuatro años de relación. La modelo se mudó de la casa en Nordelta a un departamento en Belgrano junto a su hija Alma Martínez y hoy se encuentran en vidas paralelas.

Camila Cavallo y Mariano Martínez

Si bien los famosos han dicho que mantenían una buena relación, se ha expandido un rumor que vincula a la modelo con Mario Guerci, modelo y actor que encima es ex novio de ella. Una cuenta que sigue la vida de los famosos en redes sociales hizo publico un video de Camila en el que se la ve riendo recostada sobre el pecho de Mario, a quien arroba con un corazón.