Más de una vez se especuló sobre que Karina Jelinek y Flor Parise son mucho más que amigas, pero ellas nunca salieron a confirmarlo. Lo cierto es que tienen una relación muy cercana y cómplice entre sí y comparten especiales momentos juntas, como su reciente viaje a París.

La modelo se escapó de las bajas temperaturas de la Argentina y decidió pasar unas vacaciones en el verano europeo. Desde allí conquistó las calles con su estilo y se lleva todas las miradas a través de sus redes sociales.

Con su amaiga íntima, Flor Parise Foto: Instagram/karijelinek

Con el osado perfil que la caracteriza, Karina subió a su cuenta de Instagram una serie de cautivadoras imágenes sobre sus días de relax y le llovieron los corazones rojos. En medio de sus vacaciones con amigos, posteó imágenes de sus salidas nocturnas y dejó a más de uno con la boca abierta.

En las fotos se la puede ver con un microtop verde y una minifalda estilo cut out que revela todas sus curvas. Otro de sus atuendos elegidos fue un top marrón engomado con escote underboob, y la infaltable bikini negra con una bandana a crochet en la cabeza.

La rompió con su look Foto: Instagram/karijelinek

En cuestión de pocas horas, la actriz recibió más de 14 mil “me gusta” de parte de su casi un millón de seguidores y recolectó todo tipo de comentarios como: “Te amooo. Sos hermosa Kari”, “Me caso con vos Karina”, “Lomazo” y “Qué hermosura”.

La buena noticia para Karina Jelinek

Tiempo atrás, la exvedette reveló que había sido estafada por su amigo José Luis Reidy, a quien le entregó una cierta cantidad de dólares para que los haga trabajar y luego se los devuelva con un margen de ganancia. Pero resulta que el hombre se quedó con su dinero y lo acusó de quitarle unos 153 mil dólares y un anillo de diamante solitario Tiffany, cuyo valor rondaría los 24 mil dólares.

De fiesta en Francia Foto: Instagram/karijelinek

Pero recientemente, Karina contó que recibió una buena noticia por parte de la Justicia. “A mi examigo lo procesaron. Por un lado vamos bien, porque se dio un paso más en la búsqueda de justicia. Pero de todas maneras esto es recién el principio, es uno de los primeros pasos. Ahora por la feria judicial está todo en suspenso, hay que esperar”, detalló en comunicación con Revista Pronto.

Al mismo tiempo habló de sus vacaciones en Europa, después de pasear por Ibiza: “Me vine unos días a descansar. Estoy con Flor y con otros amigos. Tengo varios proyectos dando vuelta para la segunda mitad del año y por eso tengo que volver con todas las pilas”.

Su estación favorita es el verano Foto: Instagram/karijelinek

“A mí este clima que fascina. No me gusta mucho el frío, me encanta estar tirada al sol, en bikini, ir a la playa, a la pileta. Es mucho más lindo el verano. A la noche salimos a escuchar buena música, disfrutamos”, confesó.