El éxito de Dua Lipa es indiscutible, con más de 85.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la cantante, compositora, modelo y actriz británica brilla en cada uno de sus proyectos. Gracias a Tik Tok, su carrera musical se disparó a niveles impensados luego de que muchas de sus canciones hayan tomado un reconocimiento a nivel global.

Ahora, Dua Lipa anunció una colaboración con Puma, la reconocida marca de indumentaria y calzado deportivo, y dejó sin palabras a sus seguidores. Con un conjunto blanco y negro a rayas, la cantante posó a la cámara adelantando qué se viene en esta nueva cápsula.

Dua Lipa en una presentación. Foto: gentileza

Se trata de un crop top rayado con detalles en rojo y una pollera a juego. La intérprete de Levitating no decepciona con ninguno de sus looks, y al tratarse una cápsula diseñada por ella, sus fanáticos no esperaban menos.

En pocas horas la publicación ya acumula más de 546 mil likes y otros miles de comentarios, aunque están restringidos. Se puede ver el posteo tanto en el perfil de la cantante como de la marca de ropa.

La foto de Dua Lipa que sorprendió a sus fanáticos. Foto: Instagram/Jordan Hemingway

Cambio de locación para los shows de Dua Lipa en Argentina

La cantante anunció un cambio en los shows que realizará el próximo 13 y 14 de septiembre en el país. No actuará en el Hipódromo de Palermo de Buenos Aires, sino en el Campo Argentino de Polo, un espacio de mayor tamaño, que abre la posibilidad de ofrecer nuevas entradas.

“Para que nadie se quede afuera, las dos noches en Argentina de la gira latinoamericana ‘Future Nostalgia Tour’ pasarán a ser en el Campo Argentino de Polo”, dice el comunicado oficial. Las entradas estarán a la venta a partir del martes 12/7 a las 10 de la mañana.