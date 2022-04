Dua Lipa esta en el medio de la gira de su disco Future Nostalgia, que ganó el Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop el año pasado. Mientras viaja de ciudad en ciudad la artista deslumbra a todos sus seguidores con los outfits más cancheros.

Es una diva y sabe como hacer para atrapar con su estilo. En esta ocasión compartió con sus más de 82 millones de seguidores de Instagram una serie de fotos posando con un conjunto total black que dejó boquiabierto a más de uno. Sus prendas fueron una camisa de manga larga y cuello, una minifalda de botón y bucaneras negras. También llevó una campera de cuero brillante.

Dua Lipa y su outfit total black. Foto: instagram

La publicación fue furor y conquisto casi un millón y medio de me gustas en la red social de los corazones rojos. Muchos de sus seguidores aprovecharon para dejarle un mensaje a la artista: “Te amamos”, “Sos super sensual”, “Dios ese look es increible”, “No puedo creer el estilo que tenes”, “Sos muy diva”, “Que hermosa”.

Dua Lipa posó con un look total black. Foto: instagram

Dua Lipa se mostró con un look increible. Foto: instagram

Cuántos álbumes tiene Dua Lipa en total

Dua Lipa tiene dos albumes de estudio (Dua Lipa y Future Nostalgia), cinco EP’s (Spotify Sessions, Be The One, The Only, Live Acoustic, Deezer Sessions), veinte sencillos (incluyendo cuatro como artista invitada), 21 videos musicales, una reedición, y seis sencillos promocionales.