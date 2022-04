Mientras en Argentina hace cada vez más frío, en el hemisferio norte está con la cuenta regresiva para el verano. Para eso, cabe recordar a las figuras que se lucieron en esta temporada del año durante sus vacaciones o trabajo. Dua Lipa, por ejemplo, tuvo su momento en el que encandiló Instagram con sus posados.

Dua Lipa luciendo su bikini negra. Foto: Instagram/@duajlipa

Durante el verano europeo del 2021, Dua Lipa hizo una sesión de fotos que revolucionó las redes sociales. La cantante posó con un microbikini negra clásica, una básica necesaria para esa época del año.

Dua Lipa disfrutando del calor. Foto: Instagram/@dualipa

Es un color que puede quedar bien con todo tipo de piel y el diseño que ella usó es adaptable y cómodo para cualquier cuerpo. La bikini de Dua es de tiras y en una ocasión combinó el corpiño con un broche brillante en el medio.

La primera vez que la usó fue parte de una campaña para una marca, la cual la compartió con otras mujeres que también la lucieron. Además, en las fotos podemos verla al natural, sin maquillaje y disfrutando de las altas temperaturas.

Dua Lipa vestida por Versace para los Grammys. Foto: Instagram/@dualipa

Dua Lipa no baja del millón de me gustas en cada uno de sus posteos, especialmente en aquellos donde se anima a ser un poco más desenvuelta. Recientemente, en la gala de los Grammys, jugó con un look especial de Versace haciendo guiño tanto a Gianni como a Donatella. Otro look que revolucionó la noche y las redes sociales.

Dua Lipa rompió un nuevo récord con su música

Dua Lipa es una de las estrellas nacientes del pop mundial. La cantante británica no para de crecer desde que comenzó su carrera y ya es ganadora de tres premios Grammys. Su disco “Future Nostalgia” rompió todo tipo de récords y acaba de sumar una razón más para festejar.

Future Nostalgia de Dua Lipa. Foto: Web

“Future Nostalgia” se ha convertido en el tercer disco femenino más escuchado en Spotify. Posee 8,09 billones de reproducciones y sus canciones más exitosas son “Don’t start now” y “Levitating”. Olivia Rodrigo con “Sour” y Doja Cat están por delante de Dua Lipa en este ranking.