Dua Lipa lució un mono floreado y enloqueció a sus seguidores en Instagram.

Si bien Dua Lipa es una cantante británica, en Argentina podríamos decir que estreno la temporada primaveral junto a un mono estilo oxford amarillo repleto de flores blancas y verdes.

El total look está bien pensado, ya que la chaqueta corte busto tiene los mismos tonos que los detalles de su única prenda, blanco y verde.

En la superestrella los detalles marcan la diferencia. Sus uñas están diseñadas con negro y destellos en color verde flúor y ¿quién dijo que no se podían llevar joyas tanto de plata como de oro? Lipa optó por lucir ambos colores y marcar tendencia.

Dua Lipa y su photo dump

Si bien su outfit es muy primaveral, la joven de 27 años eligió llevar unas botas de gamuza color marrón, un poco más arriba del tobillo, llenas de argollitas en plata en compose con la cartera en el mismo tono.

Dua Lipa y el romance con Trevor Noah

Dua Lipa deslumbró con su mono floreado en las redes sociales Foto: instagram

En la última semana, los Paparazzi captaron a la cantante junto al cómico, Trevor Noah en una cena, al parecer, muy romántica y comenzaron los rumores de un supuesto romance.

La realidad es que la cantante no está en pareja desde diciembre de 2021 y en su podcast de iHeartRadio, “Dua Lipa: At Your Service” afirmó: “Para mí, ese es el primer año en el que no he estado en una relación en un largo tiempo”. Así fue como desmintió un affaire con el Noah en los últimos días.