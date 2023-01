Dua Lipa deslumbró con un look cargado de brillos

Dua Lipa no deja de sorprender a su 87,6 millones de seguidores con sus looks extravagantes en Instagram. La cantante combina un estilo Y2K de los 2000, asociado a Britney Spears y un pop-punk de Madonna. En esta oportunidad, lució un vestido cargado de brillos para recibir el 2023.

Dua Lipa sorprende con sus looks en Instagram. Foto: Dua

En esta oportunidad, para recibir el nuevo año, opto por un vestido de brillos multicolor, sensual y elegante. Completo el look con aros de estrellas plateadas y botas altas color fucsia que combinaban con el maquillaje.

Dua Lipa lució un look lleno de brillos para recibir el 2023. Foto: Instagram/@dualipa

Él minivestido de pailletes tenía una gran abertura, que dejaba la espalda al descubierto. El look sensual mostraba un poco de más.

Dua Lipa lució un look lleno de brillos para recibir el 2023. Foto: Instagram/@

“Happy New Year wishing you peace, love, health and happiness for this year ahead”, escribió la cantante en el posteo.

Dua Lipa lució un look lleno de brillos para recibir el 2023. Foto: Instagram/@

El minivestido de pailletes combinaba a la perfección con los aros elegidos por la cantante.

Looks de Dua Lipa estilo Y2K

La forma de vestir de Dua Lipa es el resultado de la mezcla de influencias propia del estilo Y2K, nacido a finales de los 90´ y consolidado a principios de los 2000. La tendencia retro se compone de: minifaldas, anteojos de sol con lentes tintados y marcos metálicos, carteras baguette, pantalones tiro bajo, bucket hats, brillos, remeras estampadas y la logomanía son algunos de los elementos.