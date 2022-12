Esta microbikini negra es perfecta para el verano y famosas como Dua Lipa ya la usan

Esta primavera trajo consigo días tan calurosos que muchas figuras famosas se han lucido en las redes sociales exhibiendo su cuerpo con trajes de baño únicos que se llevan todas las miradas. Uno de los diseños que más se ha repetido entre las artistas es el animal print, ya que es un estampado que resurge cada año y nunca pasa de moda, pero no es el único, porque el color negro uniforme también es un estilo muy elegido.

Flor Peña sigue marcando tendencia con la microbikini de animal print. Foto: Instagram

Esto tiene que ver con la sencillez que emana, pero al mismo tiempo la sensualidad y la elegancia que aporta, puesto que es un tono fácil de combinar y que un simple accesorio como lo es una cadena dorada sobre el torso -muy al estilo de Mia Khalifa- lo puede colmar de glamour, más aún si se trata de una microbikini.

La microbikini negra de Mia Khalifa que acompañó con cadenas doradas y colmó de sensualidad Instagram. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, en esta temporada de calor muchas famosas han estado luciendo corpiños “underboob” y mallas diminutas que alcanzan a cubrir lo suficiente para mantener la intimidad, y es un look que corrió alrededor del mundo y que cada vez se utiliza más.

Shannon de Lima marcó tendencia con el estilo "underboob" en los trajes de baño. Foto: instagram

Quienes son las famosas que apuestan por la microbikini negra para el verano

Dua Lipa es una de las artistas que no temen mostrarse al descubierto, y es que sin importar lo que utilice, siempre se muestra segura y cómoda. No obstante, sus fanáticos no pudieron alejar la mirada de su vestuario cuando posó desde las playas del caribe con delicado traje de baño negro.

Dua Lipa marca tendencia con su traje de baño negro. Foto: Web

El look fue muy del estilo de la cantante, ya que se trató de un mini corpiño triangular con tiras finas, acompañado por una bombacha cavada con tiras regulables que se ataban a los costados de su cuerpo. De esa forma, no solo destacaba su figura, sino que también lucía absolutamente sensual.

La microbikini negra de Dua Lipa que encantó a sus fanáticos. Foto: Instagram

Otra figura reconocida que apuesta por el negro para el traje de baño es Bella Hadid. Y es que aunque se trató de una campaña para Michael Kors, la modelo suele mostrarse con bikini de dos piezas que realzan su figura y la colman de sensualidad.

En esta ocasión, la microbikini que enamoró a sus millones de seguidores constaba de un angosto corpiño triangular regulable al que acompañó con una bombacha de estilo colaless con cintas que se ataban a los costados.