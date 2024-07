Diosa: Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, sorprendió con una microbikini dorada en medio de la Copa América

Agustina Gandolfo, la esposa del jugador del Inter y de la Selección Nacional, Lautaro Martínez, ha estado durante toda la Copa América 2024 acompañando a su marido. Emprendedora, fanática del fitness y madre, Agus es influencer y tiene en su cuenta de Instagram más de 1.5 millones de seguidores.

Durante estos últimos días, sus posteos desde Estados Unidos han dado que hablar. En uno de ellos Agus se mostró en bikini dorada, con anteojos negros y salida de baño con transparencias. La mamá de Nina y Theo, súper sensual, posó en el balcón con vista al mar.

Agus Gandolfo desde Miami. Foto: instagram

La influencer acompañó las imágenes con el siguiente mensaje: “Déjenme a vivir en la playita 😍”. Entonces, los likes y comentarios halagadores no tardaron en aparecer. Rápidamente recibió más de 100.000 me gusta y cerca de 300 comentarios.

Entre los mensajes que le dejaron sus fanáticos se destacaron: “Que hermosa!!! el barco de atrás naufragó cuando te vio en el balcón ❤️❤️❤️agussss más cuidadooooo! 🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️”; “ayyy nooooo🔥🔥🔥🔥❤️”; “Quisiera ser balcón...”; “Que hermosaaa Agus”; “Qué diosaaaa 🔥👏🏽👏🏽”; “La verdadera reina 👑”; “Se puede ser tan diosa? 😍”; o “Estás Tallada Agus❤️Bella❤️”.

Agustina Gandolfo sigue acompañando a Lautaro Martínez en la Copa América

El 1 de febrero de 2021 nació Nina, la primera hija de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo. En agosto pasado se sumó a la familia Theo. Hace unos meses, sonaron las alertas de los fans por una posible separación de la pareja. “Deséenme suerte” escribió Agus en una historia que la motró en el aeropuerto sola junto a sus pequeños hijos. Luego volvió a publicar una foto donde posó junto a todas las valijas dentro del ascensor.

La mendocina duplicó la foto desde el ascensor y respondió a las reiteradas preguntas que le llegaban: “Chicos, no me separé, no me mudo”, sentenció Agus. “Es solo viajar con dos bebes a la otra punta del mundo con días de 15 y otros 30″, explicó la mendocina haciendo referencia a la amplitud térmica que se vive en la Argentina.