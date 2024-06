Desde un yate y con la camisa abierta, Mia Khalifa lució una atrevida microbikini underbood

Mia Khalifa no deja de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram con su estilo único y atrevido. La exactriz de cine para adultos, conocida por su sensualidad sin límites, volvió a encender las redes con una foto que ha dejado sin aliento a más de uno.

Mia Khalifa en Miami Foto: instagram

En el posteo, Mia Khalifa invita a sus seguidores disfrutar de comida libanesa en Miami, es decir, con platillos que reflejan sus orígenes. Entre las fotos, la exactriz de cine para adultos muestra variadas opciones para tentar a sus fans.

En una de las fotos, Mia Khalifa luce desde un yate una microbikini en color azul eléctrico con brillos que resalta su figura curvilínea. El corpiño underboob deja entrever un toque de piel, agregando un toque de sofisticación y sensualidad al look.

Su cabello suelto y lacio enmarca su rostro, mientras que las cadenitas y aros dorados con dijes complementan a la perfección el estilo. El delineado negro en sus ojos y el labial nude con brillo resaltan su belleza natural. Además, acompañó el posteo con otras fotos de delicias libanesas.

La publicación no tardó en cosechar miles de likes y comentarios. Sus fans no dudaron en elogiar su belleza, sensualidad y atrevimiento. De esta manera, Mia Khalifa demuestra una vez más que no tiene miedo de ir al límite y que sabe cómo cautivar a su público aún con gastronomía y bebida.

¿Cuántas veces se casó Mia Khalifa?

Mia Khalifa es muy jover, pero tiene una larga trayectoria en lo vinculado a lo amoroso. Estuvo casada dos veces y se ha comprometido en tres ocasiones. Es decir, su primer matrimonio data de cuando tenía 18 años, se ha divorciado a los 21. Su segundo matrimonio fue a los 25 y se separó a los 28. Su tercer compromiso fue a los 29 y lo terminó a los 30.