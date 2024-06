Desde Marbella, Evangelina Anderson enamoró con un look golfista

Evangelina Anderson está acaparando las redes sociales con postales increíbles de sus vacaciones en el verano europeo. Acompañada por su familia, la modelo se encuentra disfrutando de unos días de relax y desconexión en Marbella, donde además está aprovechando para presumir de su estilo impecable.

Desde Marbella, Evangelina Anderson enamora a sus fans con su estilo impecable, incluso en la cancha de golf Foto: instagram

La modelo ha conquistado a sus seguidores con sus looks veraniegos, tanto para ocasiones casuales como para eventos más formales. Un ejemplo de ello fue su reciente atuendo para una tarde de golf en un exclusivo campo de la Costa del Sol.

Desde Marbella, Evangelina Anderson enamora a sus fans con su estilo impecable, incluso en la cancha de golf Foto: instagram

Fiel a su gusto por la elegancia atemporal, Evangelina Anderson optó por un conjunto de musculosa azul marino de Polo Ralph Lauren y una mini tableada off white con detalles azules al tono, creando un look chic y sofisticado que no pasó desapercibido en las redes sociales.

Desde Marbella, Evangelina Anderson enamora a sus fans con su estilo impecable, incluso en la cancha de golf Foto: instagram

Evangelina Anderson demuestra una vez más que es una de las modelos más estilosas del momento, capaz de brillar con luz propia en cualquier situación. Sus fans no pueden esperar a ver qué nuevas sorpresas les tiene preparadas durante el resto de sus vacaciones.

Desde Marbella, Evangelina Anderson enamora a sus fans con su estilo impecable, incluso en la cancha de golf Foto: instagram

¿Dónde está de vacaciones Evangelina Anderson y Martín Demichelis?

Evangelina Anderson y Martín Demichelis han compartido varias fotos y videos en sus redes sociales donde se les puede ver disfrutando de las playas, el sol y la gastronomía de la Costa del Sol.

Ultra escote y animal print: Evangelina Anderson deslumbró con un vestido infartante desde Marbella Foto: instagram

Marbella es un destino que la familia Demichelis conoce muy bien, ya que vivieron allí durante varios años mientras Martín jugaba en el Málaga CF. De hecho, tienen una casa en la localidad de Santa Clara Golf, donde suelen pasar sus vacaciones.

Ultra escote y animal print: Evangelina Anderson deslumbró con un vestido infartante desde Marbella Foto: instagram

En esta ocasión, la familia Demichelis se está alojando en el exclusivo complejo Icon Marbella, ubicado en primera línea de playa. Además de disfrutar de la playa y la piscina, Demichelis también ha estado jugando al golf, uno de sus hobbies favoritos.