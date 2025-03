¡Al límite! Desde la piscina, Valeria Degenaro enamoró corazones con un traje de baño ultra hot

Valeria Degenaro es audaz y avasallante. Los looks osados son su especialidad. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. La piel es protagonista en cada una de sus publicaciones y enciende corazones con sus arriesgadas prendas.

Valeria Degenaro posó de espaldas y encendió el verano con una infartante microbikini

Sin lugar a dudas, sabe como llamar la atención de todos y no pasar desapercibida. Las tendencias jamás se le escapan. Combina estilos a la perfección. Las imágenes en donde muestra mucha piel son las preferidas por sus fans y las que más likes obtienen.

Valeria Degenaro lució tres vestidos mega ajustado y ultra escotados y revela que no lleva ropa interior

Valeria Degenaro cautivó miradas posando desde la piscina. Allí disfrutó de una tarde de sol y se llevó las miradas de todo el público. Los likes no se hicieron esperar y encendió Instagram con el audaz traje de baño que eligió.

La modelo e influencer posó a cámara con una microbikini XXS mega sensual. Mostró mucha piel y dejó sin palabras a sus seguidores. La parte superior, un corpiño triangular con breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo en color violeta.

Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y para los labios un lápiz en color rojizo. La publicación fue todo un éxito.

La modelo e influencer siempre va por más y no conoce de límites. Las imágenes osadas conquistan las miradas de todos sus seguidores. No duda en arriesgar y jugar al límite. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto son las preferidas por sus fans.

La vedette cautiva siempre a sus seguidores.

Valeria Degenero conquistó corazones con una microbikini mega sexy. La modelo y vedette mostró mucha piel y disfrutó de un increíble día de sol en su espectacular piscina. Allí derrochó sensualidad con un traje de baño no apto para cardíacos.