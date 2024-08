Archivo ultra hot: Valeria Degenaro recordó cuando fue Miss Reef 2005

Valeria Degenaro desafía los límites de la censura. Es una modelo e influencer que pisa fuerte en la escena mediática argentina. Su estilo es único y no conoce de límites. Siempre va por más y enciende corazones con sus looks ultra osados.

Valeria Degenaro (Foto: Instagram)

Valeria Degenaro sorprendió a todos compartiendo un video de archivo en donde la podemos ver participando del famoso concurso Miss Reef. Según la publicación, en el año 2005 se presentó a dicho certamen y ganó el premio principal.

Valeria Degenaro lució una trikini roja y de encaje Foto: Instagram

En el video, Degenaro desfila con una bombacha colaless ultra diminuta en color roja. Mostrando uno de sus tatuajes más ocultos. Allí la morocha se corona como Miss Reef 2005. La influencer compartió el video del importante momento en su Instagram.

Valeria Degenaro encendió Instagram Foto: Instagram

