Desde la cama y sin maquillaje, Wanda Nara saludó a sus seguidores desde Instagram

Wanda Nara es muy activa en su cuenta de Instagram. Allí comparte momentos tanto de su vida privada -como las actividades que realiza con su familia- y de su vida laboral -como viajes, eventos o sesiones fotográficas para marcas de gran reconocimiento- con sus 15,5 millones de seguidores, quienes celebran dejando cientos de corazones rojos y miles de comentarios.

Pero, al mismo tiempo, también utiliza su perfil para conectar con los usuarios y darles los ‘buenos días’ como ocurrió en esta oportunidad. Para ello, se tomó una ‘selfie’ desde la cama con el rostro desmaquillado, el cabello levemente despeinado y la frazada gris cubriendo su pecho.

Sin embargo, aun cuando los pliegues de la manta alcanzaban a cubrir su busto, hubo partes que fueron reveladas y sus fanáticos lo percibieron al instante. Y desde la casilla de comentarios, le llovieron las críticas.

Cuáles fueron los mensajes negativos que recibió Wanda Nara

En el marco del Mundial de Qatar 2022, muchos seguidores de Mauro Icardi estuvieron enviando mensajes despectivos a la modelo a través de los cuales la hacían responsable por la ausencia del jugador en la Selección Argentina.

Y en esta oportunidad, dichas críticas no cesaron, sino que también como motivo la fotografía que compartió: “Qué pesada Wanda... no tenés otro tipo de temática que no sea la cama?”, “Dios mío ya llegó esta pesada a la argentina y empezó con su tema que se separó que insoportable dios por qué le dan prensa?”, “Volvé a tu casa con tu familia... tenés hijos chicos ellos te necesitan... sinceramente es una vergüenza lo que estás haciendo”, “Dejas mucho que desear como mujer encima con la película que haces con tu marido solo buscas atención nada más”, fueron algunos de los mensajes que recibió.