La China Suárez es una de las actrices argentinas que más polémica viene generando en el ultimo tiempo. Los programas de televisión y las redes sociales constantemente hablan de ella.

La China Suárez compartió una serie de imágenes desde un reconocido bar en Recoleta. Foto: Instagram

Su roce con el futbolista, marido de Wanda Nara, Mauro Icardi fue uno de los acontecimientos que la hizo estar en boca de todos. Aunque ahora muchos siguen de cerca los avances de su relación con el rapero Rusherking.

La China Suárez y su salida después del Luna Park. Foto: Instagram/@sangreja

La modelo tiene una comunidad de 6 millones de seguidores en las redes sociales. Con quienes acaba de compartir una imagen muy de domingo. Se la ve posando tirada en la cama con el rostro “al natural” mientras luce una musculosa blanca super escotada.

La China Suárez posó con una musculosa blanca y sorprendió en las redes sociales. Foto: Instagram

La fotografía se ganó 248 mil me gustas en pocas horas y fueron cientos los seguidores que le dejaron un mensaje: “Un domingo mas sin ser la China Suarez”, “Sos re linda flaca no podes”, “Unas ganas de irme mundial”, “Quien pudiera tener esa cara un domingo”, “30 años y cada día más linda por favor”, “¿Se puede ser más perfecta que la China Suárez?”, “¿Quién dice que la perfección no existe?”.

La China Suárez sorprendió a sus fans con un traje oversize. Foto: Instagram/@sangre

Cómo es la foto romántica de La China Suárez y Rusherking

La China Suárez ya no oculta más su relación con Rusherking. Hace algunas semanas habían sido sorprendidos a la salida de un reconocido hotel de la Ciudad de Buenos Aires y los jóvenes no habían querido dar declaraciones.

La China Suárez disfrutó de una velada con su nuevo novio Rusherking. Foto: Instagram/@sangrejaponesa

En esta ocasión la modelo rompió “el silencio”, compartiendo una imagen super tierna en las redes sociales donde le mostraba a sus seguidores la cita que había tenido con el cantante, junto a una foto de ambos abrazados.