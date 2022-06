Sandra Ballesteros es una actriz y cantante argentina que se hizo muy conocida por su participación en telenovelas como Gasoleros, Verano del 98, La lola y Guapas. Aunque hace tiempo, ya que no pisa ningún set de grabación. En el 2008 la actriz decidió realizar un viaje espiritual por India que cambio el rumbo de su vida.

Sandra Ballesteros en el Lado oscuro del corazón. Foto: Instagram

“Buscaba trabajar con mi interior. Siempre me interesó hacer servicio, me gusta dar una mano con amor, pero de eso no se vive. Guiaba grupos de meditación y no me daba un peso porque no me cerraba cobrar”, confesó en una nota para La Nación. Luego de esto, Sandra descubrió que ya no quería dedicarse al mundo de la actuación.

Así esta hoy Sandra Ballesteros. Foto: Instagram

“Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije, casi sin pensarlo, que no la vendiera que yo me iba a hacer cargo”, así a los sesenta años comenzó a rearmar su vida, con costumbres muy diferentes a las que había tenido. La cantante confesó que su forma de vida no la había llevado a los mejores lugares y que por eso quería cambiar.

Así esta hoy Sandra Ballesteros. Foto: Instagram

Además, habló sobre su deseo de ser madre: “Siempre quise serlo, pero no se daban las condiciones para ‘ahijar’. Ahora tengo un proyecto que me hace muy feliz: quiero adoptar un nene o una nena de entre 10 y 15 años (..) Estoy haciendo talleres de capacitación que da el Registro Único de aspirantes a Guarda con fines de Adopción, donde me anoté hace dos años como familia monoparental postulante. Es un proyecto maravilloso”.

Cómo fue la portada de PlayBoy de Sandra Ballesteros

Fue en el año 1992, cuando Sandra había protagonizado la serie El lado oscuro del corazón. Durante el mes de Agosto, la revista PlayBoy la convocó para convertirse en la nueva portada de aquella tirada.

Las fotos de Sandra Ballesteros para la revista PlayBoy. Foto: Instagram

La actriz se había convertido en una referencia para muchos, la apodaron: “El nuevo Sex Simbol de los argentinos”.

Sandra Ballesteros en Playboy. Foto: Gentileza/Playboy

Las fotografías que realizó para el interior de la revista fueron muy artísticas. Sandra posó desnuda sobre una cama rodeada de flores.