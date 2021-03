Cuando sentimos una fuerte atracción por una persona, muchas veces cuesta determinar si se trata de amor o simplemente, de un deseo irrefrenable de estar con el otro, pero que a corto o mediano plazo acabará.

Terri Orbuch es profesora, investigadora y experta en relaciones. Ha publicado libros e incluso, brinda charlas contando cuáles son las principales diferencias entre desear una relación y solo sentir atracción física.

La especialista asegura que a raíz de una investigación que realizó, comprobó científicamente que las personas enamoradas experimentan diferentes sentimientos y los manifiestan, y que existen cuatro formas de diferenciar los sentimientos y saber cuál de los dos estados está atravesando tu relación.

Prestá atención a esos cuatro consejos que brinda para saber qué te pasa o qué siente la otra persona.

¿Presentación familiar?

Es una de las claves más concretas para saber qué es lo que está buscando. Si hay presentación familiar, te llevó a conocer a su grupo de amigos o si te toma la mano y camina tranquilamente por la calle, no hay motivos para dudar: ¡te ama!

Está claro que le interesa estar dentro de tu vida y que estés en la de él. Si en cambio, solo buscase satisfacer su deseo sexual, no te incluiría en su círculo íntimo.

Cuando el “yo” pasa a ser un “nosotros”

Aunque muchas veces se trata de una acción inconsciente, la mente está más presente que nunca. Cambiar la manera de referirse respecto a la presencia de la otra persona es el acto más consciente de que se está pensando en un futuro o al menos, que comienza a proyectar de a dos.

La especialista sostiene que es una manera de comenzar a concientizarse de que juntos son una sola persona. Por el contrario, si las proyecciones futuras o los objetivos son individuales, probablemente solo se trate de una tensión sexual sin futuro de pareja.

Es auténtico y espontáneo

Si ves que se comporta tal cual es cuando están juntos, si notas que se siente cómodo, que no está preocupado por mostrar facetas suyas que no son reales o no busca simplemente caerte bien, es porque le interesas de verdad. Habitualmente, cuando solo le importan los encuentros sexuales, las conversaciones son más superfluas y apenas conoces datos básicos.

Cuánto influyes en las decisiones del otro

Es muy común que, cuando dos personas están enamoradas, compartan sus cosas y que se consulten a la hora de tomar decisiones. Cuando te considera importante y se muestra interesado en tu opinión respecto de lo que hace o lo que planea, es porque realmente va en serio. Es otro de los puntos clave para diferenciar entre amar o querer al otro y sentir solo deseos sexuales.