Corset y jogger: Brenda Asnicar lució su look más sensual y canchero en la Bresh

Brenda Asnicar comenzó su carrera como actriz a los 11 años y desde entonces, participó en varias telenovelas infantiles y adolescentes. Mientras actuaba, en muchas oportunidades, tuvo la oportunidad de cantar, ya que eso le tocaba a sus personajes. Pero recién en 2019 se lanzó como cantante solista.

En la actualidad, Brenda vive su vida de cantante e influencer, teniendo en cuenta que posee 1.3 millones de seguidores en su perfil de Instagram y que toda su energía está puesta en su proyecto musical. Además, en sus redes sociales postea todo sobre su vida, sus trabajos y sus looks más trendy.

Brenda Asnicar Foto: Instagram/basnicar

En esta oportunidad, Brenda enseñó su look de noche para salir a la fiesta Bresh. La artista unió lo sensual con lo canchero, a través de un look cómodo, pero atrevido. Usó un jogger suelto, tiro bajo, en tonos negros y naranja flúor, y encima un corset de cuero con aberturas en la zona de sus pechos que dejaron toda al descubierto, ya que no tenía corpiño.

Ambas prendas son muy diferentes, pero en conjunto crean un look comfy y con mucho glam. Además, Brenda sumó un enorme choker plateado con la palabra “Bandida”, en referencia a su último álbum, aros colgantes con corazones. Completó el look con una colita bien alta, un maquillaje natural y le sumó onda con un bolso de mano en color verde flúor.

Brenda Asnicar con un look sensual y canchero para la fiesta Bresh Foto: Instagram

Gracias a los colores del total look y a su figura que quedó al descubierto con el corset y el pantalón tiro bajo, Brenda llamó la atención y fue capturada por la cámara de la fiesta.

El talento oculto de Brenda Asnicar

Además de la actuación, el canto y el baile, Brenda tiene otro talento. Por supuesto, también artístico y está vinculado a la fotografía. La artista tiene un perfil en Instagram, dónde sube exclusivamente fotografías tomadas por ella en la naturaleza. Tiene más de 11 mil seguidores y cientos de fotos.