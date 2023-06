Brenda Asnicar dio los “buenos días” de espaldas desde un balcón y enamoró con su figura

Luego de su visita a Colombia, Brenda Asnicar se encuentra de nuevo en la Argentina y aprovecha su tiempo en Buenos Aires a pleno. Desde su salto al estrellato en la tira de “Patito Feo”, la actriz exploró todas las aristas del mundo del espectáculo, desde cantante hasta productora musical.

También incursionó en la industria de la moda con el lanzamiento de su propia línea de ropa interior y hasta protagonizó algunas jugadas sesiones de fotos. A través de las redes sociales se destaca como influencer al compartir parte de su día a día, viajes, comidas, salidas y hasta producciones de sus looks.

Brenda Asnicar cosechó suspiros en Instagram Foto: Instagram/basnicar

Sus fotografías generan mucho de qué hablar y reciben gran atención entre los usuarios. Uno de sus más recientes posteos de Instagram dejó a varios con la boca abierta al posar de espaldas sobre una puerta balcón con vistas a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde allí, Brenda Asnicar dio los “buenos días” y recibió más de mil “me gusta” y reacciones de parte de sus 1.3 millones de seguidores. Además, cosechó cientos de comentarios como: “Belleza de mujer lo natural es lo más bello del mundo”, “Que hermosa, tú eres y serás siempre la mejor para mi” y “sos el sol”.

Brenda Asnicar habló de los haters en las redes

Pero no todos los comentarios que recibe son buenos. También suele padecer de mensajes desafortunados y críticas a través de las redes sociales, lo que se conoce como “haters”. Con mucha exposición desde su juventud por el éxito de la tira juvenil de El Trece, Brenda debió lidiar con las opiniones de los demás, pero aseguró que ahora ya no le afectan.

“Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí”, confesó en “Noche al Dente” con Fer Dente por América.

Brenda Asnicar posó radiante con su look total black

Y siguió: “Yo creo que... sentirte observado, y además una vez me dijeron algo muy sabio: ‘No le digas algo a alguien que esa persona no pueda cambiar en cinco segundos’... A veces no sabés por lo que la otra persona está pasando”.