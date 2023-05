Brenda Asnicar y su look para enamorar: vestido largo con aberturas, tajo y mucho brillo

Amada por muchos desde su paso por “Patito Feo”, Brenda Asnicar no para de demostrar con su carrera que es una auténtica “Divina”, mas no por su actitud, sino por su estilo. La actriz lo hizo de nuevo: enamoró en redes sociales con su look para un evento de noche.

Lejos quedaron los años de la ficción de Ideas del Sur que la lanzó al estrellato. Desde entonces, la joven de 31 años supo hacer su carrera en la farándula argentina con diferentes personajes como su protagónico en Cumbia Ninja. Además se lanzó al mundo de la música y hasta incursionó en los negocios con el lanzamiento de su propia línea de ropa interior.

El estilo de Brenda Asnicar en una noche para enamorar Foto: Instagram/basnicar

Sin dudas lo que más disfruta son los viajes, la moda y los eventos de vanguardia en los que participa cada vez que tiene la oportunidad. Como sucedió esta semana en la inauguración de un nuevo local de ropa en el barrio porteño de Palermo y Asnicar mostró la prenda de diseño que eligió para asistir.

El look de Brenda Asnicar en una noche para enamorar

En esta oportunidad, la artista eligió un vestido de última moda de escote irregular, hombros descubiertos y manga larga. La tela con mucho brillo se robó todas las miradas sin dudas junto a las aberturas asimétricas sobre su cintura que dejaron al descubierto su abdomen plano.

“Fashion love tonight (esta noche) en la presentación del nuevo local en Palermo”, indicó en la descripción de su reciente posteo de Instagram donde subió las cautivantes fotos. Así hipnotizó a sus más de 1.3 millones de seguidores y cosechó al momento cerca de 40 mil “me gusta”.

“Te ves hermosa mi pequeña Snickers”, “Te ves linda Brenda, te quiero mucho, te mando muchos besos desde Bogotá”, “Lo linda que sos” y “Mi platónico, que a pesar de que nunca la conoceré me encanta verte” fueron algunos de los comentarios que recibió de sus admiradores.