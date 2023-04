Corpiño de microbikini gris vinilo y minifalda tableada: Ivana Nadal cautivó a sus fanáticos con su look de verano

Ivana Nadal se mantiene todo el tiempo conectada con sus seguidores por medio de su perfil de Instagram, allí recurre para contar todo lo relacionado a su vida y para dejar mensajes positivos a sus fanáticos.

Ivana Nadal Foto: Instagram/ivinadal

La modelo siempre dejó en claro que no teme a mostrar su tonificado cuerpo, por lo que en su perfil no pueden faltar los arriesgados looks que usa, trajes de baños y conjuntos de ropa interior.

Instalada en un clima tropical, aprovecha todo el tiempo el clima de verano para mostrar sus curvas. Además de dejar consejos sobre la meditación, introspección y el estilo de vida ‘fit’ como también los momentos en el que está en el gimnasio.

Ivana Nadal Foto: Instagram/ivinadal

El look de verano de Ivana

Desde su casa en México y con las fuertes temperaturas, Ivana se filmó con el look para un día de playa, eligió una microbikini de color gris vinilo, un modelo de corpiño estilo top con tiras hacia atrás.

Para la parte de abajo, optó por una minifalda tableada denim con detalles en cordones del mismo tono. Completó el look con unos lentes cuadrados negros con bordes blancos y un peinado en una cola con flequillo.

Cómo se hizo famosa Ivana Nadal

La influencer comenzó en el mundo del modelaje desde muy chica, realizando campaña publicitaria y como promotora. Sin embargo, su popularidad llegó cuando fue la conductora de “Escape Perfecto” junto al Chino Leunis por Telefe.