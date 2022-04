Stefanía Roitman (27) estuvo de visita en Argentina para ver a sus allegados y además por compromisos laborales, pero hace unos días volvió a Miami, donde vive junto a su marido, Ricky Montaner. Sin embargo, la actriz volvió a subirse a un avión y lo compartió en la red social.

Stefi Roitman y Ricky Montaner. (Instagram)

Con una foto retro, la influencer le comunicó a sus seguidores 3.7 millones de seguidores que se encuentra en Barcelona. En la publicación se la ve a ella de pequeña en la playa y comiendo helado.

Stefi Roitman Foto: Instagram/stefroitman

Junto a la bandera española escribió: “Hola Stef, aquí estamos”. Además, colocó a la ciudad como ubicación de la imagen.

La foto retro con la que Stefanía Roitman anunció que se encuentra en Barcelona. Foto: Instagram/@stef

Las miles de reacciones de sus fanáticos no tardaron en verse sobre el posteo.

La confesión de Stefanía Roitman sobre su vida lejos de Argentina

Aunque se le va muy feliz a través de las publicaciones que realiza en su cuenta de Instagram, lo cierto es que cada vez que Stefi tiene que irse de Argentina lo vive con angustia.

El tuit de Stefi Roitman sobre cuánto le cuesta despedir a su familia.

“Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, má y pá”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.