Con transparencias y en corpiño, Sasha Ferro anunció nuevo contenido sensual a sus seguidores y los enloqueció

Los más de un millón de seguidores de Sasha Ferro han quedado encantados con el anuncio de la influencer: comenzará a generar nuevo contenido. Desde Miami, donde se fue de viaje con su pareja, Octavio, compartió una storie en la que dio esta noticia, pero también brilló con su outfit.

Sasha Ferro Foto: instagram

En esta ocasión Sasha Ferro publicó un vídeo frente a un espejo en el que, si bien no se le ve su bello rostro, sí queda al descubierto su escultural figura. Esto es gracias a que optó por un body de red con el que se puede ver su abdomen, sus piernas, sus muslos y su sujerente lencería.

Sasha Ferro posó en microbikini pink desde Miami Foto: Instagram

La elección de su vestimenta tiene todas tonalidades negras. Con este look Sasha Ferro no solamente posó frente al espejo, sino que además dio algunos giros haciendo distintos movimientos que encantaron a todos.

¿Dónde se podrá ver el nuevo contenido de Sasha Ferro?

Hay que destacar que, a pesar de que Sasha vive de sus redes, es una de las pocas artistas que no se ha sumado a Only Fans. Y, por cierto, su nuevo contenido no será generado para esta app, al contrario.

Ferro estuvo generando nuevo material para Dysrpt Agency, la agencia de influencers que la representa. Eso sí, de momento, se desconoce qué clase de producción realizó.