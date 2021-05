Cinthia Fernández acostumbra a compartir todos los días en sus redes sociales un poco de su trabajo y también escenas de la vida cotidiana en familia. Así se puede ver en su cuenta tiernos momentos junto a sus hijas, rutinas de gimnasia, o producciones fotográficas de moda o para los medios.

//Mirá también: Romina Malaspina cruzó a Cinthia Fernández: “Envidiosa, mantenida y gorreada”

Cinthia Fernández y su cápsula deportiva Instagram | Instagram

Ahora decidió mostrar en su cuenta de Instagram, donde suma más de 5,1 millones de seguidores, una fotografía luciendo unos de los conjuntos deportivos de su línea de “Sunsea Bikinis”. La escena la tomó al aire libre, cerca de la naturaleza y con un fondo de plantas.

Cinthia Fernández y su cápsula deportiva Instagram | Instagram

En la imagen se ve a la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” (LAM) posando de espalda con un conjunto de top y calzadas plateadas metalizadas. “Entró la calza que les voló la cabeza. ¡Nuevo color! La rosa duró como mucho 1 hora… ésta cuánto durará??? Una calza de mi cápsula, que diseñé para Uds. con costuras levanta “totos” que forman de manera re linda la cola y un tiro super alto.”, escribió Cinthia como epígrafe.

Cinthia Fernández y su cápsula deportiva Instagram | Instagram

Y los comentarios comenzaron a llegar, dejándole en poco tiempo 48.9 “me gusta”: “Guapísima”, “Bomba”, “Hermosa” fueron algunos de ellos.

//Mirá también: Mar Tarrés aseguró que Yanina Latorre y Cinthia Fernández muestran odio hacia los gordos

Una buena noticia

En el mismo programa en que Cintia trabaja como panelista de Ángel de Brito, explicó la alegría que recibió por parte de su abogado: “Estoy muy, muy feliz. 8.44 de la mañana me avisaron, por eso no tengo el documento porque me lo pasó mi abogado como una captura de pantalla de la computadora”, anunció por el fallo de la justicia que la favorece y que obliga a su ex, Matías Defederico, a regularizar la deuda que mantiene con ella por la mantención de sus tres hijas en común.

Cinthia Fernández disfruta su desayuno Instagram

“Quiero decir que el mérito es de Martín. Yo no estoy en pareja con Martín Baclini pero se lo quiero agradecer muchísimo porque él me ayudó mucho y fue quien me puso a mi actual abogado. La verdad es que fue él quien hizo de canal. Para mí esto significa el futuro de mis hijas. Hicieron firme la sentencia por la deuda que él tiene por la cuota de alimentos. Ya salió a favor mío”, cerró Fernández su relato.