Cinthia Fernández siempre es furor en Instagram. Sus posteos incluyen a sus divertidas hijas o su duro entrenamiento que muestra su torneado cuerpo. Y nunca se olvida de traer alegría a la red social que hace derretir a sus seguidores.

El frío otoñal ya llegó a la Argentina pero parece que Cinthia aún no lo sintió. Y es que se sumó al “miénteme challenge”, el desafío de baile de la nueva canción de Tini y María Becerra que es tendencia en todas las plataformas.

Cinthia Fernandez

Con una bikini de corpiño negro y colaless rosa, hizo la coreo del tema a la perfección frente al sol radiante. Muy sensual, movió su cuerpo frente a sus cinco millones de seguidores que le dejaron comentarios como “Sos hermosa Cinthia” y “No podes tener ese lomo”.

“Miénteme que con frío no se puede tomar sol”, escribió la mediática bajo el video, insinuando que aún se broncea en pleno mayo. “Relax post entrenamiento”, agregó.

Enemigas

Luego de que Romina Malaspina anuncie que dejaba atrás su etapa como periodista comunicó que se dedicará a la música. Cinthia Fernández se burló de la presentadora y esta la criticó duramente.

Cinthia Fernández le dio con todo a Romina Malaspina (Captura de pantalla). captura de pantalla

En un mensaje de Whatsapp escribió: “Después me pedís el teléfono y me chupas las medias, para preguntarme si me bajé del programa. Y decís que no tenés nada personal. Cararrota, falsa de M, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos y por eso te va a seguir yendo así, como te fue en toda la vida”, culminó Malaspina.

Por último, le aseguró a la panelista que va a morir en un programa de chimentos y que nunca le volverá a responder los mensajes.