Cinthia Fernández no para. La panelista de Momento D divide su vida entre el trabajo y las obligaciones y cuidados que requiere ser mamá.

Cinthia Fernández y su conjunto deportivo blanco Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Sin embargo, como parte de su trabajo también está relacionado con su imagen, la bailarina no descuida nunca lo que a ejercicios físicos refiere.

Con esta premisa, este lunes compartió parte de su duro entrenamiento. En el video se la observa haciendo rutina de piernas y glúteos, con una dura banda sujetando sus cuádriceps. “Se entrenó”, escribió la morocha, que para ejercitarse eligió un cómodo top y calzas de color lavanda.

Cómo está la relación de Cinthia Fernández y su exsuegra

La guerra entre la panelista y la madre de su exmarido, Matías Defederico, tuvo un nuevo capítulo y, esta vez, a favor de Cinthia. Ella decidió acudir a la Justicia de la mano de su abogado, Roberto Castillo, para ponerle un freno a los dichos de Analía Frascino.

Al estilo urbano Cinthia Fernández posó sin pantalón, con un buzo oversize y bucaneras. Foto: Cinthia Fernández

Finalmente, llegó la respuesta más esperada para, ya que el juzgado resolvió hacer lugar al pedido.

Al estilo colegiala y entre casilleros Cinthia Fernández posó en top blanco y colaless. Foto: Cinthia Fernández

Más tarde, la madre de su ex se refirió a la resolución y la respuesta de Cinthia no tardó en llegar. “Es tan de manual que iba a hacer eso, así que gracias por reconocer que ya se enteró, y también gracias por los pesos que me vas a tener que pagar por las agresiones a mí, que me encanta la plata”.