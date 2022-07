Cinthia Fernández se encuentra entre las famosas argentinas que se han sumado a DivasPlay, una plataforma de contenido exclusivo para adultos. Florencia Peña fue la primera celebrity que fue parte, aunque Charlotte Caniggia, Silvina Escudero, Silvina Luna, Barby Silenzi, Adabel Guerrero, Fer Vives y Celeste Muriega también se sumaron.

Cinthia Fernández: "Que versión les gusta mas?".

Lo que ellas no se atrevieron es a hacer lo que hizo Cinthia Fernández. Para promocionar su contenido en DivasPlay empezó a compartir algunas imágenes sin la necesidad de que sus seguidores se suscriban. Para poder ver el contenido de las modelos hay que suscribirse a su cuenta, el precio varía según la famosa. En el caso de Cinthia Fernández son 15 dólares mensuales.

Cinthia Fernández compartió un adelanto de sus fotos en DivasPlay Foto: Divasplay

“Hoy parece que me levanté buena y te dejé una foto gratis”, “Me vuelvo buena de nuevo y te regalo otra”, decían los epílogos de la fotos que compartió para incitar a que más gente se suscriba a su perfil.

Cinthia Fernández y su conjunto deportivo blanco Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

Qué respondió Cinthia Fernández a las criticas por sumarse a DivasPlay

Como es común en el mundo de las vedettes, cada una de las acciones que hacen es recibida de diferentes maneras. Mientras algunos las festejan, otros son muy críticos. Así viene pasando desde marzo cuando Cinthia se sumó a la plataforma.

Cinthia Fernández en LAM (Captura de pantalla)

“Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”, aseguró la modelo y concluyó “Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie”.