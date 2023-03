China Suárez mostró su look trendy para viajar: “Yendo”

La China Suárez vive un gran momento tanto personal como profesional. En la última semana lanzó “Hipnotizados” junto a Rusherking y juntos demostraron que su relación está más afianzada que nunca.

Mientras que el tema resultó un éxito entre sus admiradores con millones de reproducciones en YouTube. En medio de su buen presente, la actriz plantó la duda entre sus seguidores en redes sociales al postear una foto antes de salir de viaje, sin aclarar a dónde.

China Suárez en el back de "Hipnotizados" Foto: instagram/sangrejaponesa

Más allá del detalle de cuál será su próximo destino, la ex “Casi Ángeles” enamoró a sus más de 6.2 millones de seguidores en Instagram con su look trendy. Subida al último grito de la moda, la también empresaria lució un conjunto en color verde militar compuesto por corset y una babucha tiro bajo.

El toque distintivo se lo dieron las botas negras de plataforma con cadena y los accesorios de gorra, anteojos negros y el neceser de Louis Vuitton. La China posó junto a su valija de viaje, compartió la foto en su perfil y en la descripción ecribió: “Yendo”.

El look carísimo de la China Suárez para una noche de tele Foto: Instagram

Casi al instante, la artista de 31 años recibió más de 100 mil “me gusta” y la duda de los usuarios de hacia donde se dirige. Muchos especularon que sería invitada los Premios Platino en Madrid, pero que se celebran el 22 de abril; otros estimaron que se trataría de nuevas vacaciones.

Pero ante la incertidumbre y el número de preguntas que recibió, la China respondió y reveló que no viaja, sino que se trató de una foto de archivo: “A ningún lado jejeje era un día que filmé y tenía todas mis cosas”, confesó. También miles de mensajes como: “La mujer más linda de la Argentina”, “¿Tan fachera vas a ser?”, “Fuuaa mi re amorr” y “Más diosa no se puede”.

El look trendy de China Suárez Foto: instagram/sangrejaponesa

China Suárez detalló cómo fue su primera noche íntima con Rusherking

A menos de un año juntos, la China se confesó profundamente enamorada por el rapero y contó cómo fue su primera noche íntima. En ese sentido la actriz contó que en ese momento sintió algo que no había experimentado con nadie más: “Se nota mucho. Fue una conexión inexplicable. No me había pasado nunca”, dijo en su visita a “Noche al Dente”, el nuevo ciclo de Fernando Dente.

La China Suárez le expresó su amor a Rusherking en San Valentín Foto: Instagram

“Yo no soy tradicional y me acuerdo de que con él fue una cosa tremenda. La primera vez que dormí con él, me pasó una cosa que no me había pasado nunca. Me abrazó y me acuerdo de que la sensación que tenía era de ‘por favor, que no me suelte nunca más’. Era una cosa como, no sé, rarísima”, contó a corazón abierto.