Cada famoso que pasa por el ciclo “Los Mammones”, con la conducción de Jey Mammón (44) por América, tiene alguna anécdota que contar. Esta vez, le tocó a Carla Peterson (47) quien relató una situación incómoda que vivió delante de su hijo.

// Mirá también: “Piñón Fijo, y una revelación en Los Mammones”

Carla Peterson actriz para Revista Rumbos Foto Paula Teller

“Yo empezaba la obra vestida de princesa y le dije a Martín que traiga a Gaspar, pero temprano. Porque después terminaba casi desnuda. Pero él llegó tarde y yo ya estaba en portaligas y látigo”, expresó Peterson, quien por el hecho culpó a su marido Martín Lousteau (50).

Sin embargo, el relato no terminó ahí y dio más detalles por lo que todos en el estudio estallaron de risa. Es que, la actriz dijo que en aquel momento, estaba en tanga en el escenario y arriba de su compañero, Juan Minujín y en el final donde culminaba la obra se escuchó el grito de su hijo “Mamáaaa”.

Carla Peterson y Martín Lousteau. Gentileza

“Yo tenía que seguir adelante, pero era imposible. Era yo su mamá, no podía negarlo. Yo seguía con mi diálogo y pensaba ‘llévatelo por favor’. Martín se lo llevó, pero se lo escuchaba por abajo del teatro, por el camarín, casi saliendo a la calle”, agregó.

Cómo fue que se conocieron con Lousteau

La actriz contó que se conocieron por medio de una amiga, quien fue la que los presentó, pero ella no se sintió atraída por el economista hasta que lo vio hablando por televisión y el llamado de su amiga Eleonora Wexler la hizo cambiar de opinión.

“¿Qué vas a hacer hoy, amiga?’, me preguntó. ‘Este Lousteau me dijo que salgamos, pero no sé, ahora está en un programa de televisión. Lo voy a ver, después hablamos. Chau’”, recordó.

Carla Peterson y su look informal en el día de su casamiento. Captura de pantalla.-

Al rato, sonó el teléfono nuevamente: “‘Amiga, lo estoy viendo’. ‘Me gustó’. ‘Sí, a mi también me gustó, voy a salir con él’, le contesté. Y después de ahí le dije a él: ‘Bueno, salgamos, pero hoy no, mañana’. Es que me tenía que arreglar”, culminó Peterson entre risas.