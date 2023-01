Camila Homs posó desde el piso con una microbikini negra y tomando mate.

Camila Homs es una de las mujeres que más resuena y sorprende en redes sociales. Esta vez, la modelo compartió una foto en la que se la puede ver posando sentada en el piso, luciendo una microbikini negra, un par de lentes y tomando mate.

Camila Homs tiene más de 934 mil seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Rápidamente, la postal deslumbró a más de 61 mil usuarios de Instagram. Además de las reacciones que reunió su publicación, hubo quienes, como fieles seguidores, aprovecharon para expresar su admiración. Cabe destacar que Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, tiene más de 934 mil seguidores en su perfil.

La modelo Camila Homs tiene 27 años.

“Ojalá algún hombre valore la mujer y madre que sos. Éxitos en esta vida”, indicó un usuario haciendo referencia a su ruptura y divorcio con el futbolista. “Por Dios señorita su belleza no es de este mundo. No merece llamarse hombre aquel que no sabe cuidar a un mujerón como usted”, apuntó otro seguidor.

Camila Homs posó desde el piso y tomando mate. Foto: Instagram.com/@camihoms

“Por Dios, bellísima”, comentó una seguidora. “Hermosa”, “Diosa” fueron algunos de los tantos elogios que recibió la modelo.

CAMILA HOMS LUCIÓ UNA MICROBIKINI FLOREADA FRENTE AL ESPEJO

Camila Homs posó frente al espejo luciendo una microbikini floreada y se robó todas las miradas en su cuenta de Instagram.

Camila Homs frente al espejo con hermosas bikinis.

“Bomba”, “Qué diosa” fueron solo algunos de los elogios para la modelo que lució una de las tantas bikinis de su colección.