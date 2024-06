¿Cambio de look? Larissa Riquelme sorprendió a sus fans con una jugada renovación de imagen

Larissa Riquelme es modelo, actriz y conductora paraguaya. Tiene más de 2 millones de seguidores. Logró la popularidad durante el Mundial de fútbol 2010 de Sudáfrica, donde recibió el apodo de “La novia del Mundial”.

Larissa Riquelme conquistó con su total black. Foto: Instagram

Larissa Riquelme es influencer y marca tendencia con cada una de sus publicaciones. Las imágenes y videos que más destacan en el Instagram de la modelo son en las que la podemos ver posando en ropa interior dejando mucha piel al descubierto.

Larissa Riquelme con un camisón traslúcido. Foto: Instagram

Larissa Riquelme no pasa desapercibida y causa sensación entre sus seguidores. Despliega toda su sensualidad y logra cautivar a cada uno de sus fans con sus looks jugados. Siempre va al frente y muchas veces juega al límite de la censura. En esta ocasión, renovó su imagen y sorprendió a todos con un impactante cambio de look.

Desde su cama, Larissa Riquelme enseñó sus curvas con un conjunto de ropa interior naranja. Foto: Larissa Riquelme

Larissa Riquelme compartió una foto con sus seguidores en donde la podemos observar luciendo una espectacular cabellera en color pelirrojo. La influencer fue por todo y decidió apostar a este increíble cambio de look.

Larissa Riquelme con un bronceado espectacular. Foto: Instagram

La modelo marca tendencia y combina estilos a la perfección. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y no conoce de límites a la hora de crear sus propios looks.

Encaje y mucha piel: Larissa Riquelme encendió las redes en ropa interior Foto: instagram

Lució una espectacular cabellera en color pelirrojo que se llevó los halagos y aplausos de todos sus seguidores. Sin lugar a dudas, sabe como imponer su impronta y no pasar desapercibida.

Larissa Riquelme sorprendió a sus fans con un increíble cambio de look

La modelo conquista corazones y se lleva todas las miradas con cada imagen o video que comparte. Sus fotografías jugadas jamás pasan desapercibidas y ella sabe como captar la atención de todos.

Larissa Riquelme robó la mirada de todos con una renovación de look que llamó la atención de todos. La influencer compartió una imagen en donde se la puede observar posando con un filtro que la mostró con color de pelo pelirrojo. Un cambio impactante que enamoró a sus fans. Los likes se hicieron presentes e invadieron la publicación.