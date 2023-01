Botas texanas plateadas y un top arriesgadísimo: el look de Luciana Salazar para una noche de fiesta

Luciana Salazar siempre está bajo la luz de los reflectores. Es que la diva es una verdadera personalidad dentro de la escena mediática argentina y siempre está en boca de todos ya sea por sus declaraciones o por sus looks.

En esta ocasión, “Lulipop” se animó a mostrar su look para ir a una fiesta en la que estaba el famoso DJ Hernán Cattaneo. Para ir eligió unas botas texanas en color plateado, un jean tiro alto con aberturas y un top jugadísimo, también en plateado.

El look de Luciana Salazar para una noche de fiesta Foto: Instagram

La advertencia de Luciana Salazar contra Redrado

Luciana Salazar volvió a apuntar contra el economista y lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria de su hija Matilda, quien cumplió 5 años. Además opinó sobre su designación dentro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires al ser nombrado como secretario de Asuntos Estratégicos.

Luciana Salazar y su cintura de avispa en primera plana

“Me parece peligroso para la política porque no reconoce los acuerdos que firma. Ha negado ante periodistas que firmó acuerdos que sí firmó”, advirtió la modelo sobre su ex. “Este Martín con más poder me da miedo, porque si cuando no lo tenía le hace daño a mi hija y a mí, imaginate con más poder”, reflexionó en Radio con Vos.

Luciana Salazar cautivó a sus seguidores con su look de noche. Foto: Instagram/salazarluli

De qué signo es Luciana Salazar

Luli nació el 7 de noviembre de 1980, por ende es de escorpio, el octavo signo del zodiaco, el cuarto de naturaleza negativa y el tercero de cualidad fija. Simboliza la destrucción y el renacimiento, está regido por los planetas Marte y Plutón.

Su elemento es el agua, pero las mujeres regidas bajo este signo “tienen una personalidad compleja y enigmática. A veces reservada, protegen su intimidad hasta extremos. Eso hace que en ocasiones pueda ser una mujer difícil de comprender”.