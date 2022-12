Luciana Salazar despidió al 2022 con un conjunto deportivo: top y calzas grises

Llegó el día de despedir al 2022 y darle lugar al próximo año y así lo hizo Luciana Salazar. Luego de 12 meses agitados que incluyó una disputa con su ex Martín Redrado y un viaje a Qatar a presenciar el Mundial, la modelo dejó atrás el año que corre en sus redes sociales.

Fiel a su estilo y como no podía ser de otra manera, la también conductora subió a historias de Instagram fotos que cautivaron a sus más de 1.8 millones de seguidores. Con un mensaje conciso y claro, Luli le abrió lugar a lo nuevo y dijo adiós al ciclo que se termina: “Chau 2022″.

Luciana Salazar despidió el 2022 Foto: instagram/salazarluli

La fotografía fue tomada desde Laguna Garzón en Uruguay donde viajó para empezar el año nuevo y brindar a la medianoche con sus seres queridos. En la imagen se la puede ver con un conjunto de ropa deportiva entallado al cuerpo de top y calzas grises que resaltan su figura.

Luciana Salazar cautivó en redes Foto: instagram/salazarluli

No es difícil imaginar que Salazar recibió miles de reacciones de parte de los usuarios y mensajes que buenos deseos en esta fecha tan especial.

Nueva advertencia contra Redrado

Luciana Salazar volvió a apuntar contra el economista y lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria de su hija Matilda, quien cumplió 5 años. Además opinó sobre su designación dentro del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires al ser nombrado como secretario de Asuntos Estratégicos.

“Me parece peligroso para la política porque no reconoce los acuerdos que firma. Ha negado ante periodistas que firmó acuerdos que sí firmó”, advirtió la modelo sobre su ex. “Este Martín con más poder me da miedo, porque si cuando no lo tenía le hace daño a mi hija y a mí, imaginate con más poder”, reflexionó en Radio con Vos.