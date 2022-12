Importantes contratos, casa en Nordelta y la polémica con Martín Redrado: cuánto gana Luciana Salazar

Luciana Salazar es protagonista del mundo del espectáculo argentino desde hace 20 años y siempre se ha destacado por ser una de las estrellas mejor pagas y por darse el gusto de rechazar abultadas propuestas.

Luciana Salazar se ha caracterizado por producciones que hacen explotar las redes y el precio que cobra por ellas.

Incluso, los grandes ingresos estuvieron desde el inicio de su carrera. Allá 2002, Luciana Salazar había cobrado su primer sueldo y como era en dólares, la ganancia era realmente importante. Entonces, como no sabía que hacer con tanto dinero, decidió reinvertirlo en su figura y se operó los senos por primera vez.

Luciana Salazar en Instagram: bolso Balenciaga, vestido Gucci y un look que cortó semana a puro fuego. Foto: Luciana Salazar

Años después, en 2005, ya convertida en una estrella, Luciana Salazar fue contratada en Chile. De acuerdo al diario La Tercera, la modelo viajó en clase ejecutiva con un costo de 981 dólares por pasajero (estuvo acompañada por su manager, Arturo Villanueva, y su peinador), 10 mil dólares por diez días de trabajo (1.000 dólares cada 24 horas) en el programa Sálvese quien pueda y 25 mil al mes si el ofrecimiento es por temporada.

Luciana Salazar es una de las figuras más conocidas del país. Foto: Instagram/salazarluli

A pesar del paso del tiempo, el salario de Luciana Salazar siguió siendo motivo de debates en programas del espectáculo. En 2012, el portal Teleshow.com dijo que el nombre de Luli Pop se mencionó en varios equipos de producción, pero los 600 mil pesos pedidos por el mánager de la actriz, modelo y cantante dejaron las negociaciones en stand by.

Luli Pop, el nombre artístico de Luciana Salazar.

El año pasado, Luciana Salazar firmó su participación en “ShowMatch. La Academia”, y según explicaron los medios del espectáculo, fue uno de los cachets más altos de los que se pagan. Incluso, aclararon, estuvo entre los tres primeros.

Jorgito Moliniers y Luciana Salazar en "La Academia". (LaFlia)

A todo esto hay que sumarle lo que Luciana podría ganar con sus publicaciones en Instagram, tanto por los canjes como por la publicidad que le hace a algunas marcas de moda, entre otras.

El conflicto de Luciana Salazar con Martín Redrado por la cuota para su hija

El conflicto de Luciana Salazar con Martín Redrado s lo que le paga Martín Redrado. En Hay que ver, la panelista Majo Martino aseguró que la transferencia en dólares es mensual: “Luciana le hizo firmar un contrato a Martín Redrado, donde le pasa todos los meses 13 mil dólares en concepto de un arreglo que tienen entre ellos”. Es importante destacar que este dinero no lo gana la modelo, sino que sería solamente para los gatos de Matilda.

Además, Martino dijo que la cifra de 13.000 dólares le correspondería hasta los 5 años de Matilda, ya que después hasta los 18 la cuota baja a 10.000 dólares, algo así como un millón de pesos mensuales.

Luciana Salazar y Martín Redrado.

Un antecedente a estas cifras es que en 2020 la panelista del programa de TV Incorrectas reveló que Luciana Salazar recibe, cada mes, 10.000 dólares en concepto de cuota alimentaria por su hija Matilda, cifra que traducida al cambio de hoy son unos 800.000 pesos.

Luciana Salazar, Martín Redrado y sus encuentros a escondidas

A ello debe sumarse el pago de obra social, el alquiler de la casa donde viven y los futuros estudios de la pequeña hasta que tenga la mayoría de edad o si ella decide seguir estudiando en la universidad.

Luciana Salazar y Martín Redrado en otras épocas: hoy su relación está mediada judicialmente.

En la actualidad, Luciana Salazar consiguió que la Justicia embargara de manera preventiva una de las cuentas de Martín Redrado por adeudar diez meses de la cuota alimentaria de Matilda.

El departamento de Luciana Salazar

Un ejemplo de los grandes ingresos de Luciana Salazar es que alquiló un lujoso departamento, ubicado en Nuñez. Según publicó la revista Gente, paga nada menos que 9 mil dólares al mes. Pero eso no es todo, señalaron que las expensas son aproximadamente de 80 mil pesos, por lo que Luli pagaría el doble, ya que posee dos departamentos en uno, un total de 160 mil pesos.

Pileta interna y gimnasio

“Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos; y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, aclaró Luciana Salazar y agregó que sus postales en Nordelta seguirán siendo un habitué en su perfil de Instagram, porque suele pasar allí los fines de semana. “Sí, es ese el edificio, yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento”, insistió.