Bella Thorne tiene una comunidad de 25 millones de seguidores en sus redes sociales a quienes les dedica sus mejores fotos.

Esta vez levantó la temperatura de las redes sociales con una producción en corpiño. La actriz dejó poco espacio a la imaginación y sus fanáticos enloquecieron.

La artista sorprendió una vez más a sus fanáticos. (Foto: Instagram).

Sin duda Bella está al último grito de la moda. En su última publicación de Instagram lució un corpiño de encaje negro con tiras plateadas y lo combinó con un pantalón negro ajustado al cuerpo.

Sus uñas verdes y sus labios pintados llaman la atención. Es que la actriz sabe como desplegar toda su sensualidad.

Bella Thorne dejó sin aliento a sus seguidores Foto: Instagram

A los pocos minutos obtuvo más de 400.000 “me gustas” y cientas de reacciones.

“Sos hermosa”, “Una bomba”, “No puedo creer tu belleza”, “Estamos en presencia de la mujer más linda del mundo”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió de sus fanáticos.

Bella Thorne posó para sus fans Foto: Instagram

La separación de Bella Thorne

La ex estrella de Disney anunció el fin de su relación con el actor Benjamin Mascolo, con quien estaba comprometida.

Sin embargo, a diferencia de otras famosas, Bella no eliminó de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecían juntos, y ahora ha seguido publicando videos e imágenes en las que se le ve espectacular, luciendo ahora su cabello rubio.

Bella Thorne Foto: Instagram/bellathorne

Ella no dio declaraciones. Pero Benjamin si.

“Solo Dios sabe cuántos corazones he roto y cuántas personas he lastimado egoístamente siguiendo mi ego, de todas las cosas que podría y debería hacer mejor, y de eso asumo toda la responsabilidad, por todos mis pecados y errores —pero ahora sé que todo era parte de un plan más grande que me guio hasta donde estoy hoy”, escribió el artista de 28 años.

Bella Thorne Foto: Instagram/bellathorne

“Ahora estoy listo para un nuevo capítulo de mi vida y tengo plena fe en lo que está destinado a ser, elijo el camino de la verdad por encima de todo”, agregó en su mensaje.

Al explicar que “enamorarse es el regalo más hermoso que podemos experimentar en la vida”, Benjamin señaló que “las relaciones nacen y mueren, al igual que las personas”, y que, al ser “el ciclo natural de la vida”, lo acepta “plenamente”.