Barby Silenzi siempre la rompe en las redes. Es que, frente a sus 2.8 millones de seguidores de Instagram, muestra su día a día en fotos que no tardan en llenarse de likes.

Barby Silenzi (Foto: Instagram)

La novia del Polaco postea tiernas fotos junto a él y con sus hijas, detrás de escena de su paso por La Academia, de sus impactantes looks y sensuales fotos con poca ropa.

Aquellas postales son las que más éxito tienen. Tal es el caso de su publicación más reciente, donde Barby posó de espaldas y en ropa interior.

Barby Silenzi Foto: Instagram @/barby_silenzi

Con una ínfima colaess roja de dos tiras apenas logró taparse. Y el conjunto terminó de conformarse con un corpiño del mismo color que permitió ver un infartante “sideboob”.

La bailarina lució unos altos tacos color crema, las piernas cruzadas y miró fijo a la cámara, posando frente a un espejo. “Por fin llegó el fin de semana!”, escribió en el pie de foto.

Barby Silenzi, al rojo vivo. (Foto: Instagram)

El insulto a su novio en La Academia

Barby y El Polaco se encuentran participando del programa de Marcelo Tinelli La Academia como pareja. Siempre dan que hablar gracias a sus destrezas, tanto de la bailarina como del cantante.

Sin embargo, el jurado les encuentra sus errores. En esta ocasión, Jimena Barón les cuestionó la rutina durante el ciclo de shuffle y un insutlo de Barby. “Me encantó, ¿pero dónde está el shuffle? Estuvo todo buenísimo, pero tengo que ser honesta y es la propuesta que menos lo tuvo. Después hubo una perdidita de El Polaco que te vi ahí a las puteadas en plena coreo”.

Barby y el Polaco

“A mí me parece que acá lo que faltó fue la coreografía, aparte vi que te perdiste un poquito”, agregó Hernán Piquín, a lo que Barby contestó: “Sí, acá no sé qué pasó”. “Encima, no pudiste zafar y te fuiste puteando”, añadió el bailarín. “Sí, me dio mucha bronca porque ensayamos mucho”, refutó Barby.