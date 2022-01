La tenista húngara de 23 años está causando furor en el mundo del deporte, pero también fuera de él. Fanny Stollár es toda una celebridad en redes sociales y cada vez suma más seguidores.

Fanny Stollar Foto: Instagram @fannystollar

Dentro del variado contenido que comparte se encuentran sus looks, viajes, salidas, vida social y, como no puede ser de otra manera, su faceta deportiva.

En relación a esto último, recientemente subió un video en la que se la ve haciendo una exigente rutina de entrenamiento en un gimnasio, y con todo tipo de elementos. Cómoda, la rubia ejercitó con un short azul y un amplio buzo negro.

Fanny Stollar Foto: Instagram @fannystollar

En plena recuperación

Al parecer, lo está dando todo para regresar a pleno a las competiciones, de hecho ya se ha confirmado su presencia en algunos torneos del mes entrante. Cabe destacar que Stollár fue operada de su muñeca hace pocas semanas, por una molestia que venía arrastrando.

“Como algunos de ustedes ya sabrán, he estado luchando con mi muñeca durante bastante tiempo. Estaba tratando de volver y jugar un poco en 2021, pero realmente no podía pasar una semana sin que me doliera”, explicó en aquella oportunidad.

“Era mi última opción y nunca es fácil optar por la cirugía. Desafortunadamente, esta era la única forma en que tendría la oportunidad de volver y practicar el deporte que amo, de manera saludable”, agregó.

Fanny Stollár y un osado vestido rojo. Foto: Instagram/@fannystollar

Asimismo, agradeció al equipo médico que la operó por “una cirugía exitosa y apoyo positivo”, y también a su familia, amigos y asistentes. “¡Volveré más fuerte!”, enfatizó. Y considerando su duro entrenamiento, sin dudas será así.