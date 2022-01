Fanny Stollár es una tenista de origen húngaro que comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del deporte y busca posicionarse como una de las mejores del mundo ya que con tan solo 23 años tiene un largo camino por delante. Pero no solo se destaca con una raqueta en mano sino que también es toda una estrella en las redes sociales.

La joven deportista comenzó a jugar al tenis con tan solo 3 años y en su etapa juvenil ganó el título de dobles femeninos de Wimbledon 2015 con Galfi. Es la número 91 de la WTA y cada vez va mejorando su juego, por lo que se espera mucho de ella.

Tiene 23 años Foto: Instagram/fannystollar

Stollár ganó un título individual y cuatro títulos de dobles en el ITF. Mientras que en el mundo virtual levanta suspiros de admiradores con cada una de sus nuevas publicaciones. En Instagram tiene más de 114 mil seguidores y sus fotos reúnen miles de corazones rojos.

A su perfil suele subir fotos y videos de sus entrenamientos, torneos y también de su vida personal, de paseo y salidas con amigas por la gran ciudad. Permaneció un tiempo en los Estados Unidos y recientemente compartió fotos desde los casinos de Las Vegas. Ahora se encuentra en Budapest.

Fanny Stollár en Las Vegas Foto: Instagram/FannyStollar

Sus fotos en bikini enloquecen a sus seguidores aunque también se destacan sus posteos desde el gimnasio o de su día a día ordinario y viajes por distintas ciudades del mundo.

Tenista e influencer Foto: Instagram/fannystollar

La dura operación de muñeca de Fanny Stollár

La joven tenista sufrió en octubre del 2021 una dolorosa cirugía en la muñeca. Después de meditarlo mucho y tratar de evitar pasar por esa instancia, al continuar con su molestia y dolores que le impedían jugar decidió pasar por el quirófano.

“Como algunos de ustedes ya sabrán, he estado luchando con mi muñeca durante bastante tiempo. Estaba tratando de volver y jugar un poco este año, pero realmente no podía pasar una semana sin que me doliera la muñeca”, contó en un emotivo posteo de Instagram al tener el alta médica.

De nacionalidad húngara Foto: Instagram/fannystollar

Y agregó: “Era mi última opción y nunca es una decisión fácil optar por la cirugía. Desafortunadamente, esta era la única forma en que tendría la oportunidad de volver y practicar el deporte que amo, de manera saludable. Gracias a mi familia, amigos y equipo a mi alrededor por estar siempre a mi lado ¡Volveré más fuerte! Hasta pronto”.