Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea, está dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación y, con ello, aumenta su exposición. Incluso, creció su número de seguidores en Instagram, en donde la joven se mostró al natural para ellos.

La muchacha está trabajando con su madre, quien es la directora del “remake” de “Perla Negra”, aquella telenovela a cargo de su padre Nicolás en la que ella actuó. Ahora, es Anna Chiara quien tomó su lugar.

Por eso, la joven comenzó a ganar admiradores en Instagram. Allí ya cuenta con más de 60 mil. Y estos, en las últimas horas, se sorprendieron con el posteo de Anna Chiara.

Pero, ¿qué hizo? Se grabó ni bien se despertó. Eso no sorprende para nada en estos tiempos. Pero sí que lo haya hecho a cara lavada, una acción a la que no todos se animan. Así, demostró que no le teme a las lamentables críticas que suelen lanzar los cibernautas.

Además, la hija de Andrea se levantó su remera y dejó ver parte de su pecho, ya que no llevaba corpiño. Por otro lado, se pellizcó la panza y los glúteos.

El outfit de Anna Clara del Boca. Instagram/@annadelboca

El look jugado de Anna Chiara del Boca

Anna Chiara del Boca tuvo su primera entrevista televisiva. Fue en “Los Mammones” (América TV) junto a su madre. Sin ningún temor al qué dirán, la joven se la jugó y fue con una vestimenta muy jugada.

Anna Chiara y Andrea del Boca juntas en televisión. Captura del vivo.

Eligió ponerse un vestido corto negro con transparencia. Esta característica daba la posibilidad de que se viera su bombacha roja. En Instagram dijo que era “para la envidia”.

Acompañado de unos zapatos de la misma tonalidad que su ropa interior, Anna Chiara recibió más de 4 mil me gusta en las primeras 13 horas. Además, muchos de sus seguidores la felicitaron y elogiaron por cómo se veía.