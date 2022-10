Ale Maglietti sorprendió en el aeropuerto con un estilo elegante y chic: lentes, gorro y cartera Louis Vuitton

Ale Maglietti tiene una comunidad de 1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí comparte su día a día y esta vesz no fue la excepción.

Lució desde el aeropuerto un outfit que se llevó todas las miradas: campera de jean, gorro, lentes y un buzo marrón que marca tendencia.

Alejandra Maglietti sabe muy bien cómo posar y conquistar corazones

La modelo se encuentra viajando a Mendoza y no pierde oportunidad de compartir todo en sus Historias de Instagram.

Su cartera Louis Vuitton marca tendencia. Los colores que eligió la modelo son los que se vienen en este verano 2023.

Ale Maglietti encandila a sus fans Foto: Instagram

Rápidamente obtuvo miles de “me gustas” y rompió las redes sociales. Ale Maglietti se lleva todos los corazones rojos de la red social.

“Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “La número uno”, “Diosa total”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió de sus fans.

Ale Maglietti enamora a todos en las redes sociales Foto: Instagram

CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE ALE MAGLIETTI

La abogada confesó que cuando abandonó Formosa para instalarse en Buenos Aires, decidió cambiar su nombre para la vida pública. En ese sentido confirmó que la identidad que figura en aún en su DNI es Ayelén.

“Todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, reveló tiempo atrás en historias ante la consulta de un seguidor.