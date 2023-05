Ale Maglietti brilló con un vestido de aberturas, pero su escote se llevó toda la atención: “¿Les gusta?”

Ale Maglietti es una de las mujeres con más curvas del país. Su físico trabajado llama la atención de cualquiera y esta vez no dejó a nadie indiferente con el look que se puso para hacer el programa Bendita TV. La famosa brilló como nunca con un vestido cut out que le quedaba pintado.

Ale Maglietti tiene un estilo bastante marcado, donde suele usar prendas ajustadas para acentuar su figura. Esta vez, como no podía ser de otra manera, la panelista de televisión usó un vestido brilloso con aberturas y un escote pronunciado que dejó boquiabiertos a todos.

Alejandra Maglietti sabe cómo encender las redes sociales con contenido

La famosa Ale Maglietti modeló un vestido corto rosa claro y con muchos brillos. Este tiene aberturas en la zona de las costillas y un pronunciado escote que mostró desde cerca de la cámara. Para complementar este outfit se puso una mini campera de jean muy corta que apenas llega hasta su busto.

Para seguir con el denim, Ale Maglietti se animó a unas botas de jean bastante claras y altas. Sin duda un look bastante arriesgado y con mucha información, pero con el que ella parecía una Barbie. Su pelo rubio al natural y con ondas, más un maquillaje sutil terminaron de formar esta idea. “¿Les gusta?”, preguntó la famosa en el pie del video.

Top negro y camisa de colores: Alejandra Maglieti impactó con su look para la temporada de otoño / Foto: Instagram Foto: Alejandra Maglietti

Ale Maglietti siempre brillando

La famosa está muy feliz con el trabajo que tiene desde hace tantos años en Bendita TV y también el desafío que conlleva hacer radio. Es conductora en una emisora y columnista en otra. Sin duda son retos que tomó y en los que le va muy bien.

Ale Maglietti está enfocada en sus cosas, su carrera y su vida. No se mete en problemas ni escándalos y se la ve radiante con el pasar de los años. Sin duda una mujer que sabe a dónde quiere ir.