Al mejor estilo charleston, Sol Pérez apostó al amarillo con un vestido de flecos

Con su estilo único y su carisma, Sol Pérez se convirtió en una de las figuras más populares de la televisión argentina. Su participación en Gran Hermano como panelista ha generado gran repercusión, y sus looks siempre dan que hablar.

La modelo y panelista de Gran Hermano volvió a encender las redes sociales con su último posteo en Instagram. En las imágenes que compartió en sus historias en las últimas horas, se la puede ver luciendo un impactante vestido amarillo con flecos al estilo charleston que utilizó para asistir al programa.

Sol Pérez encandila con sus looks como panelista en GH Foto: Instagram

El outfit, que resaltaba su figura, consistía en un vestido largo y escote en V, adornado con flecos. El color amarillo vibrante y el movimiento de los flecos le daban un aire de glamour y sensualidad al estilo charleston de los años 20.

Para lucir el vestido Sol posó en distintos lugares del estudio de TV y no dudó en compartir las fotos con sus fanáticos en Instagram a través de sus historias.

Sol Pérez apostó al amarillo con un vestido estilo charleston Foto: Instagram

Sol completó el look con un peinado de flequillo recogido y ondas, un maquillaje pronunciado y accesorios minimalistas. Sus seguidores no tardaron en reaccionar a su look, llenándola de elogios y comentarios positivos.

Sol Pérez enamoró con un nuevo look. Foto: Instagram

SOL PÉREZ LIQUIDÓ A SU MARIDO: “SON TODOS IGUALES”

La panelista de Gran Hermano decidió llevar a Mazzoni de compras, una actividad común entre parejas, pero con un giro inesperado. Mientras se encontraban en una tienda de indumentaria, Pérez decidió poner a prueba la atención de su marido de una manera poco convencional.

Utilizando su cuenta de Instagram como plataforma para compartir el experimento con sus seguidores, anticipó su plan: mostrarle a su pareja el mismo pantalón dos veces para verificar si realmente estaba prestando atención. Y comentó: “Confirmen si son TODOS iguales”.