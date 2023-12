Sol Pérez adelantó la Navidad vestida de “Mama Noel” y cautivó con su look

Sol Pérez es una de las personalidades más reconocidas y populares de la Argentina. Como panelista de la gala de Gran Hermano logra llevarse todas las miradas con sus outfits. Dueña de un estilo único, se gana todos los aplausos con su actitud. Con más de 6 millones de seguidores en Instagram marca tendencia con cada look que comparte.

Sol Pérez

La modelo brilla en Gran Hermano 2024 como panelista. En cada una de sus participaciones logra destacar y no pasar desapercibida. Se ha convertido en un icono fashionista y sus fans alucinan con cada look que viste en el programa.

Sol Pérez jugó a ser “Mama Noel” y paralizó Instagram Foto: instagram

En esta ocasión, no fue la excepción. Eligió un look estilo “Mamá Noel”. Sol Pérez se llevó todas las miradas con un look navideño.

La modelo lució un vestido rojo con detalle de plumas blancas. La parte superior de corte hombros caídos y en el sector del corpiño una hilera de plumas en color blanco. En la zona de la cadera un cinturón de color negro y hebilla plateada. La parte inferior del vestido, una falda larga y muy ajustada al cuerpo.

Para el peinado eligió llevar el pelo suelto con ondas y para el maquillaje delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojo.

Sol Pérez deslumbró en redes con el look elegido y se llevó los halagos y aplausos de todos sus seguidores.

Sol Pérez encandiló a todos en Gran Hermano 2024 con su look navideño

En cada programa destaca con cada uno de sus looks elegidos.

Sol Pérez se adelantó a la navidad y se vistió de "Mamá Noel". La modelo cosechó suspiros con su look navideño y se llevó todos los aplausos en la gala de Gran Hermano 2024