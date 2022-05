Rocío Guirao Díaz se sumo, junto a Sol Perez al grupo de famosas que comparte su estilo de vida y sus rutinas de entrenamientos. La modelo cuida mucho su cuerpo ya que eso la mantiene saludable y que además es una de sus herramientas de trabajo.

Rocío Guirao Diaz y su nueva bikini

La hermana de Rodrigo Guirao Díaz tiene más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, a quienes sabe conquistar con posteos donde se la ve balando, con sus hijas, con amigas o simplemente posando con diferentes outfits frente a la camara.

Rocío Guirao Diaz a través de su Instagram: "Estoy para un ratito de playa, ¿quién se suma?".

A dónde se fue a vivir Rocio Guirao Diaz

Rocío Guirao Díaz y su familia se fueron a vivir a Miami durante la pandemia. Los proyectos de la pareja florecieron allí y la modelo esta más fitness que nunca. En el reciente posteo se la ve realizando varios ejercicios como Remo, Sentadillas, Curl de biceps para ejercitar el abdomen, los glúteos, entre otras partes del cuerpo.

Vestida con un conjunto gris que consta de unas calzas y un top manga larga al cuerpo compartió su rutina de entrenamiento: “L de Lo di todo”.

El posteo se ganó rápidamente más de 10 mil me gustas y cientos de comentarios. Adabel Guerrero por ejemplo le comentó: “Amé esta rutina”. Sus admiradores no se quedaron atras: “Miro estos vídeos y admiro tu perseverancia y el lomazo que tenes! Pero mientras me clavo unos ñoquis jajaja”, “Mucho sacrificio”, “Una de las más bellas de Argentina”, “Gracias por compartir con nosotros hermosa”.