Agustina Agazzani es una de las tantas modelos argentinas que tuvieron una oportunidad laboral en Estados Unidos, gracias a su talento y su alcance en redes. Desde que llegó a Nueva York, comparte su día a día con sus más de 500 mil seguidores, disfrutando del verano en el otro hemisferio.

// Instagram: @agusagazzani

Si bien todavía no reveló mucha información sobre en qué está trabajando ahora, la modelo compartió en su cuenta de Instagram su emoción y entusiasmo por encontrarse en una de las ciudades más importantes en la industria del espectáculo, que también es su “lugar favorito en el mundo”.

Esta vez, la actriz mostró cómo disfruta del verano en Estados Unidos con una sesión de fotos desde la costa del Río Hudson con una impresionante vista a la ciudad y sus rascacielos. Agazzani deslumbró con una bikini de dos partes distintas: un corpiño blanco con mangas y volados, y una parte de abajo lila.

Fiel al estilo urbano del lugar donde se encuentra, completó el look con unas zapatillas blancas estilo deportivas, y unas medias del mismo color. También jugó con sus infaltables lentes de sol negro, con los que posó de distintas formas.

La emoción de llegar a Nueva York

Hace apenas tres días Agustina Agazzani reveló que se encontraba en la ciudad de Nueva York con un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.

Si bien no confirmó el motivo específico por el que se encuentra en Estados Unidos, el mensaje que dejó bajo la publicación da a entender de que se trata de una oportunidad laboral que entusiasma mucho a la modelo.

“Estoy en mi lugar favorito del mundo, con mi versión favorita de mi; alegre, feliz, agradecida, soñadora, preocupada en mis metas y llorando de alegría... esa soy”, comenzó diciendo la actriz. Luego agradeció a “todo lo hermoso de la vida y a los momentos no tan lindos vividos también” por haberla llevado hasta ese lugar, no sólo geográfico sino de su persona a nivel profesional.

“Nunca dejen de soñar, nunca dejen de trabajar, no se conformen con menos de lo que se merecen, no se queden a dónde no quieren estar, ni gasten vida a donde no se sientan la mujer más valiosa y poderosa del Universo! Es mi deseo para todas”, escribió la actriz.