Adabel Guerrero apostó a un look urbano y al color que se viene: jogger y minitop amarillo furioso

Adabel Guerrero sigue llamando la atención de todos con su participación en Sex, la transgresora obra de José María Muscari, pero no le pierde pisada a la importancia del contenido en sus redes.

Adabel Guerrero enamora con sus fotos en redes. Foto: Gentileza Instagram

Por ello, entre sus publicaciones más cotidianas están los tremendos looks a los que apuesta y con los que encanta a sus seguidores. En esta ocasión, se vistió de amarillo furioso, con un jogger y minitop suelto, combinados con un par de botas de taco fino. “Decime si este look no es todo lo que está bien”, preguntó la bailarina.

Adabel Guerrero, de amarillo furioso. Foto: Instagram

La publicación se llenó de corazones rojos: 1800 en apenas un días. Además, los comentarios ponderaron el estilo de la bailarina y elogiaron su belleza: “Vos y tu actitud son todo lo que está bien”, “Diosa total estás con ese look” y “Hermosa, como siempre”, fuero apenas algunos de los piropos.

Cómo fue el posteo en lencería de Adabel Guerrero

Tiempo atrás, la bailarina publicó una galería de fotos con tres conjuntos de lencería destacados. Uno de ellos era de cuero rojo que constaba de un corpiño, una bombacha estilo colaless con tiras finas -a los que acompañó con un arnés en el pecho y en las piernas- y bucaneras fruncidas del mismo tono.

Asimismo, se posó con un traje a puro brillo con un estilo de carnaval de tono plateado en el que también predominaba el arnés y las botas largas; y finalmente un conjunto negro con transparencias que, a diferencia de los demás, no llevaba corpiño sino solo pezoneras oscuras en su lugar.

Cómo fue el posteo de Adabel Guerrero casi sin ropa a la vera del río

En las imágenes se la puede ver en la vera del río sobre unas piedras de la costa. Pero lo que más llamó la atención fue su atrevida postal sin corpiño y de espaldas con una microbikini blanca.

Adabel Guerrero, al borde de la censura. Foto: Instagram/adabelguerrero

Después se mostró con su blusa mojada y en la descripción comentó que se trataba de un adelanto para el material exclusivo que propone en una plataforma de contenido para adultos.