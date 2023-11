A los 70 años, Graciela Alfano se animó a una microbikini diminuta: “Hay mucho por explorar”

Nadie discute la importancia que Graciela Alfano tiene el mundo del espectáculo argentino. Es que la modelo, actriz y exvedette supo ser una de las más codiciadas en su juventud y hoy a sus 70 años sigue dando de qué hablar.

Graciela Alfano se mantiene al día en las redes sociales Foto: web

En su cuenta de Instagram, Graciela tiene más de 891 mil seguidores que la apoyan en cada paso que da y siempre están muy atentos para dejar un comentario de amor en los posteos. Alfano suele compartir a diario mucho contenido con sus fanáticos y se destacan sus videos con reflexiones donde muestra sus looks, peinados, entrenando y también disfrutando de la vida.

En esta oportunidad, la exvedette se animó a posar con una impactante microbikini blanca desde la comodidad de su hogar. “Todavía crees que después de los 50 no vale la pena? Primero llegá y después me contas. Hay mucho para explorar”, señaló.

En su época de teatros de revistas, Graciela Alfano supo conquistar miles de corazones de todos los argentinos que ssupieron admirarla arriba del escenario con sus grandes trajes de plumas y lentejuelas. Alejada ya de aquel mundo de tanta exposición, la exvedette sigue haciendo de las suyas y sabe cómo robarse las miradas.

Las fotos de Graciela Alfano que se llevaron miles de likes. Foto: Instagram/Graciela

CÓMO NACIÓ EL ROMANCE ENTRE DIEGO MARADONA Y GRACIELA ALFANO

“La productora se hizo pasar por mí y se lo levantó mal, ‘vení al programa y después vamos a otro lado’, le dijo”, sostuvo Graciela al contar el momento en que la productora con la que trabajaba se hizo pasar por ella. “No sé el contenido de esa conversación, pero debe haber sido muy hot porque Diego vino muy hot y me tiró onda todo el programa”, explicó la exvedette.

Graciela Alfano contó cómo fue su romance con Maradona

Sin entender cómo fue la conversación entre la productora y el futbolista, la actriz se fue a su casa cuando terminó la grabación del programa, pero Maradona la siguió. “Me llaman de abajo y me dicen ‘señora, está el señor Maradona’. Tenía un oso gigante que decía ‘te amo’. Yo ya me había bañado, estaba en chancletas, en una joggineta horrenda. Bajo y le digo ‘Diego, ¿qué querés?’”, relató la famosa.

A lo que Maradona contestó: “Quiero lo que hablamos”. Al no entender a que se refería, Alfano sostuvo: “Es ahí donde empieza el cuento que fuimos a hablar a la plaza San Martín hasta la 5:45″.