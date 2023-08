El fuerte ida y vuelta entre Silvina Escudero y Graciela Alfano que reanimó su enfrentamiento

El conflicto que tuvieron Silvina Escudero y Graciela Alfano hace muchos años por Matías Ale es conocido por todos. Con el paso del tiempo la pelea mediática parecería que quedó atrás y que cada una pudo rearmar su vida personal y profesional.

Silvina Escudero lució su figura al posar en top y pantalón de seda. Foto: Silvina Escudero

Sin embargo, la bailarina todavía recuerda los momentos difíciles e incómodos que vivió cuando comenzó su carrera mediática en el “Bailando por un sueño” y Graciela Afano, en ese entonces, era jurado del certamen de baile.

Qué dijo Silvina Escudero

Al recordar esa situación, Silvina Escudero opinó sin filtros sobre la exjurado del “Bailando”: “Graciela es una persona que a lo largo de los años ha tenido varios problemas con muchas personas. Ha sido muy cruel conmigo, una verdadera hdp”.

Y relató la diferencia de edad que tenían en ese entonces: “Aparte yo era pendeja y ella una señora grande”.

Graciela Alfano lució una microbikini de triángulos amarilla en Punta del Este. Foto: Instagram/@iconoalfano

Pero lejos de no opinar, Graciela Alfano habló en “Intrusos” y le respondió a la bailarina: “Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos? En los paneles lo que hacemos es generar un conflicto para que la gente hable, se pongan de un lado o del otro, con cierta educación. Entonces todos los que entran al Bailando, conocen eso. Acá si no te la podés bancar a los 28 años, no te podés victimizar”.

Ante la repuesta de la exjurado, en “Intrusos” volvieron a buscar la palabra de la bailarina para que opine sobre lo que dijo Graciela. “No es un valor por sí ser joven. Lo que sí es un valor la templanza, empatía, la experiencia, el conocimiento emocional que uno adquiere con mayor edad”, expresó Silvina.

Por último, destacó como le afectó en su vida el problema mediático que tuvo con Graciela: “Yo empecé terapia de lo mal que la pasaba”.

Sin dudas, el conflicto que se generó en la pista del “Bailando por un Sueño” en el año 2010, todavía está presente en la memoria de sus protagonistas.